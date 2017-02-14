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﻿2017-02-14, 12:27
В Одессе стартуют семь недель добра и мира (ВИДЕО)

С 19 февраля по 9 апреля 2017 года по инициативе Международной студенческой организации «Гилель» в Одессе пройдет проект «Недели Добрых Дел», который охватывает 27 стран, 130 городов, 2 500 мероприятий и более 100 000 участников.

В Украине его проводят в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровске. 

Цель проекта – призывать общественность на протяжении семи недель отвлечься от своих повседневных забот и обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи и поддержке. В ходе проекта состоятся разнообразные акции, которые направлены на привлечение внимания общественности к волонтерским инициативам.

За семь лет существования «Недели Добрых Дел» стал самым популярным и резонансным благотворительным проектом Одессы, и заручился поддержкой мэра Одессы Труханова Г. Л., а также депутатского корпуса города Одессы.

Под эгидой "Недель Добрых Дел" проходят такие известные и уже полюбившиеся одесситам мероприятия, как "Добрый автобус", Бал седовласых кавалеров и дам, Дни детской книги, Подари улыбку детям, "Обнимашки" и фестиваль "На крыльях детства".

Действуй! Начни творить добро и мир сегодня и сейчас!


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