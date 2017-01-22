2017-01-22, 15:36

В Одессе строили живую цепь и зажигали на Думской

По традиции, у памятника Дюку Ришелье в Одессе прошла праздничная акция по случаю Дня соборности Украины.

Около сотни людей с флагами всех областей страны образовали огромную цепь. Замыкали её те, кто держал в руках флаги Украины.



По словам организатора мероприятия Натальи Михайленко, цель акции — показать, что сегодня Украина едина как никогда.



Затем на площади перед Дюком была сформирована большая фигура солнца. Солнечный круг состоял из флагов областей Украины, а его лучами стали флаги Украины.





Кстати, на мирную акцию некоторые принесли дубинки, которыми, к счастью, воспользоваться не выпало шанса.



Как Одесса отмечает День Соборности Украины

День Соборности в Одессе: награды - в Оперном, концерт - на Думской

А на Думской выступили восемь хоровых ансамблей, а также Одесский духовой муниципальный театр духовой музыки им. Салика. Аналогичное выступление пройдет в Киевском районе.

Духовой оркестр в костюмах "Дедов Морозов" исполнили несколько традиционных рождественских и одесских песен, в том числе всемирно известный "Щедрик", а хоровые коллективы в традиционных украинских костюмах спели украинские народные песни и колядки.



