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2017-01-22, 15:36
В Одессе строили живую цепь и зажигали на Думской
По традиции, у памятника Дюку Ришелье в Одессе прошла праздничная акция по случаю Дня соборности Украины.
Около сотни людей с флагами всех областей страны образовали огромную цепь. Замыкали её те, кто держал в руках флаги Украины.
А на Думской выступили восемь хоровых ансамблей, а также Одесский духовой муниципальный театр духовой музыки им. Салика. Аналогичное выступление пройдет в Киевском районе.
Духовой оркестр в костюмах "Дедов Морозов" исполнили несколько традиционных рождественских и одесских песен, в том числе всемирно известный "Щедрик", а хоровые коллективы в традиционных украинских костюмах спели украинские народные песни и колядки.
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