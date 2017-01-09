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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-09, 12:42
В Одессе уничтожают праздничные конструкции

В наступившем году рождественские атрибуты в Одессе для некоторых стали объектом для изощренного уничтожения.

Сначала издевательствам подверглись красивые новогодние шары на Дерибасовской.

Одесские реалии: и гордо, и стыдно (ВИДЕО)

Теперь очередь дошла до древнего оберега славян, который был создан в Городском саду усилиями студентов и преподавателей художественного училища имени Грекова.

Об этом в Facebook написала и. о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе - и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!», - написала Бобровская.


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