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2017-01-09, 12:42
В Одессе уничтожают праздничные конструкции
В наступившем году рождественские атрибуты в Одессе для некоторых стали объектом для изощренного уничтожения.
Об этом в Facebook написала и. о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.
«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе - и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!», - написала Бобровская.
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