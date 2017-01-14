2017-01-14, 10:51

В Одессе в погоне за преступниками пострадал полицейский

13 января одесские правоохранители во время патрулирования заметили несколько человек, которые могли находиться в розыске.



По словам правоохранителей, подозреваемые были обнаружены во время проверки территории возле ТЦ «Эпицентр», расположенного на ул. Ак. Вильямса г. Одесса. Они подходили под описание разыскиваемых за совершение преступлений.

«Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников… При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров», — следует из сообщения на региональном сайте ведомства в пятницу вечером.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.