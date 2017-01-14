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2017-01-14, 10:51
В Одессе в погоне за преступниками пострадал полицейский
13 января одесские правоохранители во время патрулирования заметили несколько человек, которые могли находиться в розыске.
«Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников… При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров», — следует из сообщения на региональном сайте ведомства в пятницу вечером.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.
Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
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