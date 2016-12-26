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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-26, 11:14
В Одессе во время проверки предпринимателя выявлено 15 неоформленных работников

Физических лиц, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений и не платили налоги, выявили у субъекта хозяйствования, который осуществляет деятельность в сфере общественного питания. 

Материалы проверки направлены для соответствующего реагирования в Главное управление Гоструда в Одесской области. 

С начала 2016 года, фискальной службой Одесчины при осуществлении проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, в 44 % от проверенных выявлены нарушения налогового законодательства. 

Так, выявлено свыше 2300 наемных лиц, работа которых использовалась работодателями без заключения трудовых соглашений и без уплаты налогов. К государственной регистрации привлечено 253 гражданина, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

В результате принятых мер в бюджеты дополнительно поступило 6 млн. грн. налога на доходы физических лиц,  свыше 3 млн. грн. единого взноса и 235 тыс. грн. военного сбора.


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