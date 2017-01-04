2017-01-04, 16:36

В Одессе задержали ревнивого новогоднего убийцу (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня сотрудники полиции наконец -то смогли задержать в Одессе подозреваемого в совершении двойного убийства в новогоднюю ночь в Одесской области.



По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, двойное убийство совершил неоднократно судимый 42-летний гражданин "соседнего государства".

Задержанный сознался в содеянном и рассказал правоохранителям, что преступление совершил на почве ревности во время совместного распития алкоголя со своими жертвами. Отметим, 42-летний мужчина является неоднократно судимым гражданином соседней страны.

Напомним, в новогоднюю ночь в отделение полиции сообщили о том, что в одном из домов села Прилиманское были нашли два тела с рублеными ранами головы и туловища. Сотрудники полиции отметили явный факт насильственной смерти и начали расследование уголовного преступления по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый немедленно был объявлен в розыск.

В течение всей ночи оперативный штаб полиции вел следственно-оперативные работы. В результате удалось установить личности погибших и их убийцы, которым оказался неоднократно судимый ранее 42-летний гражданин соседнего государства.

Для задержания преступника были привлечены все средства одесской полиции. Правоохранители распространили фото и видеозаписи с изображением подозреваемого среди населения. В течение трех дней местонахождение злоумышленника было установлено, а он сам — задержан. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что преступление совершил во время совместного застолья по причине ревности.



Также сообщается, что сейчас задержанный мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям.







