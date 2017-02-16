2017-02-16, 18:25

В Одессе задержан «смотрящий» над этнической группой (ВИДЕО)

Силовики задержали разыскиваемого лидера этнической преступной группировки, которая действовала в Одесской области.



Об этом сообщили в пресс-службе облполиции.

26-летний задержанный был назначен «смотрящим» над этнической организованной преступной группой «вором в законе» по кличке «Гули», который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Во время задержания он всячески сопротивлялся и угрожал правоохранителям, но ему это не помогло.

В ноябре прошлого года его уже задержали, и при обыске у злоумышленника нашли оружие и наркотики, в связи с чем было открыто уголовное производство. Однако судья избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, после чего подозреваемый скрылся от следствия и подался в бега.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.





