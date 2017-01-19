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2017-01-19, 11:56
В Одессе запретили одежду известного бренда
Любимая многими одесситами одежда MANGO попала "под раздачу", вернее изъятие.
Госпродпотребслужба провела проверку в одном из магазинов MANGO, где были обнаружены текстильные изделия с повышенным содержанием металлического волокна. Забракована целая партия разных джемперов.
Результаты проверки подтверждены протоколом испытаний Центра ГП “Кривбасстандартметрология”.
По нормативам содержание металлического волокна в текстильных изделиях не должно превышать 2%. Ношение одежды с повышенным содержанием металлического волокна, особенно без использования нательного белья, может привести к нарушению теплообмена организма человека и возникновению кожных заболеваний.
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Одесской области предпринимателям было запрещено дальнейшее распространение указанных текстильных изделий. Потребителям посоветовали быть внимательными при приобретении одежды, обращать внимание на состав ткани и заботиться о своем здоровье.
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