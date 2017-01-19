2017-01-19, 11:56

В Одессе запретили одежду известного бренда

Любимая многими одесситами одежда MANGO попала "под раздачу", вернее изъятие.

Госпродпотребслужба провела проверку в одном из магазинов MANGO, где были обнаружены текстильные изделия с повышенным содержанием металлического волокна. Забракована целая партия разных джемперов.

Результаты проверки подтверждены протоколом испытаний Центра ГП “Кривбасстандартметрология”.

По нормативам содержание металлического волокна в текстильных изделиях не должно превышать 2%. Ношение одежды с повышенным содержанием металлического волокна, особенно без использования нательного белья, может привести к нарушению теплообмена организма человека и возникновению кожных заболеваний.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Одесской области предпринимателям было запрещено дальнейшее распространение указанных текстильных изделий. Потребителям посоветовали быть внимательными при приобретении одежды, обращать внимание на состав ткани и заботиться о своем здоровье.



