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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-26, 16:07
В одесские села идет газ

Продолжается строительство газопровода высокого давления «Ларжанка Новая Некрасовка-Озерное-Новоозерное» в Измаильском районе.

Работы начались в 2009 году, затем, в связи с отсутствием финансирования были приостановлены. Сейчас проведено 2,3 км магистрали по направлению к Ларжанки.

Строительство будет осуществляться поэтапно, за счет областного бюджета: в 2016 году было выделено 5000000 гривен, в 2017 - предусмотрено 6400000 гривен.

Следующим шагом станет проведение магистрали до села Озерное. Проектом также предусмотрено подведение газопровода к селам и обустройством газораспределительного пункта.

Также сегодня рассматривается вопрос оптимизации проекта, в результате чего уменьшится его стоимость. Это даст возможность построить энергонезависимые газораспределительные пункты. Для завершения строительства необходимо около 13000000 гривен.




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