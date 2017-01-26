2017-01-26, 16:07

В одесские села идет газ

Продолжается строительство газопровода высокого давления «Ларжанка Новая Некрасовка-Озерное-Новоозерное» в Измаильском районе.



Работы начались в 2009 году, затем, в связи с отсутствием финансирования были приостановлены. Сейчас проведено 2,3 км магистрали по направлению к Ларжанки.

Строительство будет осуществляться поэтапно, за счет областного бюджета: в 2016 году было выделено 5000000 гривен, в 2017 - предусмотрено 6400000 гривен.



Следующим шагом станет проведение магистрали до села Озерное. Проектом также предусмотрено подведение газопровода к селам и обустройством газораспределительного пункта.

Также сегодня рассматривается вопрос оптимизации проекта, в результате чего уменьшится его стоимость. Это даст возможность построить энергонезависимые газораспределительные пункты. Для завершения строительства необходимо около 13000000 гривен.





