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2017-01-26, 16:07
В одесские села идет газ
Продолжается строительство газопровода высокого давления «Ларжанка Новая Некрасовка-Озерное-Новоозерное» в Измаильском районе.
Строительство будет осуществляться поэтапно, за счет областного бюджета: в 2016 году было выделено 5000000 гривен, в 2017 - предусмотрено 6400000 гривен.
Также сегодня рассматривается вопрос оптимизации проекта, в результате чего уменьшится его стоимость. Это даст возможность построить энергонезависимые газораспределительные пункты. Для завершения строительства необходимо около 13000000 гривен.
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