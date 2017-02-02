2017-02-02, 18:40

В Одесском облсовете экстренно собирались из-за Инфоксводоканала (ФОТО)

Состоялось экстренное заседание по инициативе депутатов областного совета Андрея Ивашова и Дмитрия Чапира - председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства относительно решения вопроса неправомерности начисления ООО "Инфоксводоканал" оплаты за услугу водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, не оборудованных домовыми узлами учета.



Заседание состоялось при участии председателей правления ЖСК, представителей Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА, Департамента городского хозяйства Одесского городского совета.

Заслушав представителей ЖСК и ООО "Инфоксводоканал", присутствуют пришли к выводу: приостановить начисление по нормативу потребления за услугу по водоснабжению ЖСК, начиная с февраля 2017 года, при условии соответствующего обращения в филиал "Инфоксводоканал" по разработке проектной документации и последующего установления общих домового средства учета воды. Также филиал "Инфоксводоканал" осуществит перерасчет ЖСК в соответствии с 15-дневной работы показателей контрольного средства учета. Все мероприятия должны быть выполнены до 31 марта 2017 года.

В свою очередь председателя правления ЖСК способствовать процедуре установления средства учета воды, будут платить в полном объеме и в соответствующие сроки за услуги по водоснабжению на основании отчетов ЖСК.











