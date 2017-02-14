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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-14, 15:55
В Одесском университете - на одну коррупционную единицу меньше

Заведующей одной из кафедр Одесского национального университета имени Мечникова предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды и внесении заведомо ложных данных в официальные документы. 

За положительную оценку на зачёте, без фактической его сдачи, предприимчивая завкафедрой потребовала и получила от трех студенток 1500 гривен. 

«Кроме того, сотрудники прокуратуры поддерживают гособвинение в суде по уголовным производствам в отношении декана одного из факультетов пищевой академии в Одессе и начальника лицея с усиленной военной и физической подготовкой по подозрению в получении взяток», — также сообщают правоохранители.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (получение неправомерной выгоды; служебный подлог).

 

 


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