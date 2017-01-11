2017-01-11, 17:13

В Одесской мэрии отчитались о результатах борьбы со стихией

Сегодня, 11 января, первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский встретился с представителями СМИ.



В ходе брифинга вице-мэр проинформировал журналистов о выполнении работ по ликвидации снежных заносов.

По состоянию 11 января в работах по очистке проезжей части от снега задействованы 82 единицы спецтехники коммунального предприятия «Городские дороги», а также 207 работников предприятия (водители – 82 чел., уборщики территорий (дворники) – 125 чел.).



Как отметил Анатолий Орловский, всего за зимний период КП «Городские дороги» израсходовано 3 800 тонн песчано-солевой смеси. Остаток смеси составляет еще 10 490 тонн, этого количества вполне достаточно для зимнего периода в Одессе.

Кроме того, для обеспечения жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта в зимний период КП «ЖКС» города также приобретено достаточное количество посыпочного материала (песчано-солевой смеси – 180 тонн, песка – 1 288 тонн, соли – 54 тонны) и снегоуборочного инвентаря (945 комплектов).





В работах по очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановочных комплексов от снега и посыпке песчано-солевой смесью задействованы 3 006 дворников КП "ЖКС".

На данный момент временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 20 (Хаджибейская дорога). На маршрутах вместо трамваев работают автобусы.

С 7:00 часов утра временно запрещен въезд в Одессу грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Первый вице-мэр поблагодарил активных горожан и волонтеров, которые совместно с городскими службами оказывают всю необходимую помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, связанную с непогодой.



