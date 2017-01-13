2017-01-13, 17:22

В Одесской мэрии заседал штаб по теплу и непогоде

Сегодня, 13 января 2017 года, в департаменте городского хозяйства под руководством первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского состоялось плановое еженедельное заседание штаба по отопительному сезону и ликвидации последствий непогоды.



В заседании приняли участие руководители и представители всех профильных служб и коммунальных предприятий. В том числе: райадминистраций, КП «Теплоснабжение города Одессы», КП «ЖКС», КП «Городские дороги» и др.







В ходе совещания обсуждались текущие вопросы, связанные с отопительным сезоном в Одессе, а также вопросы ликвидации последствий снегопада, прошедшего 6, 7 и 11 января.



На данный момент работы по уборке снега с городских улиц продолжаются. Ежедневно на улицах Одессы работают около 1800 сотрудников коммунальных служб. В выходные дни во всех районах Одессы запланированы работы по вывозу снега с магистральных улиц города.



Так, с 21:00 13 января по 15 января 2017 года будет затруднено движение по ул. Пушкинской и ул. Ришельевской. В указанный период времени будет производиться погрузка и вывоз снега сотрудниками коммунального предприятия «Городские дороги».

Для погрузки снега планируется временно перекрывать движение автотранспорта по кварталам.

Одесситов просят не оставлять автотранспортные средства на обочинах по ул. Пушкинской и ул. Ришельевской и по возможности выбирать другие маршруты следования.