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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-23, 13:05
В Одесской области - ледовая трагедия

В Одесской области на акватории Кучурганского водохранилища, днем, 22 января, произошло ЧП —  под лед провалились четверо человек, двое из которых дети.

Люди провалились в 500 м от берега, глубина там составляет 3 м. При этом ширина водохранилища у Лиманского — около 1 км, по нему проходит граница Украины с непризнанным Приднестровьем.

Местные рыбаки помогли спасти двоих утопающих. Позже их с переохлаждением доставили в Раздельянскую районную больницу. 

Еще двое были обнаружены мертвыми только сегодня утром.

 

 


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