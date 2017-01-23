2017-01-23, 13:05

В Одесской области - ледовая трагедия

В Одесской области на акватории Кучурганского водохранилища, днем, 22 января, произошло ЧП — под лед провалились четверо человек, двое из которых дети.

Люди провалились в 500 м от берега, глубина там составляет 3 м. При этом ширина водохранилища у Лиманского — около 1 км, по нему проходит граница Украины с непризнанным Приднестровьем.



Местные рыбаки помогли спасти двоих утопающих. Позже их с переохлаждением доставили в Раздельянскую районную больницу.

Еще двое были обнаружены мертвыми только сегодня утром.







