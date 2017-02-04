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2017-02-04, 11:15
В Одесской области минус еще пять реформаторов
В середине ноября 2016 года десять глав райадминистраций Одесской области заявили о намерении уволиться со своих должностей, после отставки Михаила Саакашвили.
3 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения об увольнении глав пяти райгосадминистраций в Одесской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Так, указом президента были уволены глава Измаильского района Валентина Стойкова, Ширяевского — Тарас Бойко, Лиманского — Дмитрий Наталуха, Окнянского — Владимир Гавриш и Захаровского — Дмитрий Франчук.
Они сами подали заявления и президент 3-го февраля подписал их.
Теперь ожидается очередной конкурс на глав районов области. Одесская область получит местных руководителей в течение нескольких месяцев.
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