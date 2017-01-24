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﻿2017-01-24, 13:39
В Одесской области на месте гостиницы планируют социальное жилье

Представители областного совета совершили рабочую поездку в Любашевский район.

Совместно с группой депутатов: Анатолием Садовником, Анатолием Артеменко, Александром Бондаренко и Русланом Табунщиком глава областного совета Анатолий Урбанский посетил Любашевский центральную районную больницу, пообщался с активом района, а также обсудил перспективы строительства социального жилья на месте бывшего гостиничного комплекса «Меридиан» в пгт. Любашевка.

 

Во время встречи с представителями местной власти, руководителями учреждений и организаций говорилось о ремонте дорог, привлечения инвестиций, обеспечения качественной медицины. Еще один вопрос, который активно обсуждался во время беседы с председателем облсовета - реформирование административно-территориального устройства и децентрализации власти.

 

Подводя итоги рабочей поездки, Анатолий Урбанский отметил: «Мы с коллегами по депутатскому корпусу наметили совместные шаги по улучшению экономического и социального климата в районе. Также хочу отметить, что в течение 2017 в области будет продолжено строительство дорог».


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