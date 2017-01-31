2017-01-31, 13:27

В Одесской области обновляют зрительный зал (ФОТО)

В селе Виноградное Болградского района завершается капитальный ремонт в зрительном зале дома культуры.



Из областного бюджета было выделено 300 000 гривен.

Во время проведения ремонтных работ в зрительном зале были демонтированы старые потолочные плиты, которые находились в аварийном состоянии и заменено на современную подвесной потолок. Также заменено более 300 метров старой электропроводки и установлено 136 новых осветительных фонарей.

«Внимание депутатского корпуса областного совета уделяется ремонту культурных заведений. Ведь здесь человек духовно обогащается, развивает свои таланты, культурно отдыхает, а молодое поколение имеет возможность связать с творчеством свое будущее », - отметил Анатолий Урбанский.















