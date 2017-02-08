2017-02-08, 10:24

В Одесской области отремонтировали Дом ребенка (ФОТО)

В Белгород-Днестровском специализированном доме ребенка завершился ремонт.



В частности, в пищеблоке были установлены новые металлопластиковые окна и двери, сантехническое оборудование, полностью заменена плитка на стенах и полу. Также отремонтировано все помещение и санузел жилой группы на 2-м этаже: окрашены стены, пошпакльовано потолка, заменено пол и окна.

«На проведение работ из областного бюджета выделено 540 000 гривен соответствии с комплексной программой« Здоровье », - сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Следует отметить, что коммунальное учреждение «Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка» - единственное учреждение в Одесской области, которая построена по типовому проекту.



Согласно проекту санитарно-гигиенические условия предусматривают пребывания, реабилитации и коррекционно-воспитательную работу детей в возрасте до 4-х лет. От других учреждений интернатного типа в области Белгород-Днестровский дом ребенка отличается наличием помещений медицинского и реабилитационного назначения.



Здесь есть зал ЛФК, кабинет физиотерапевтических процедур, комнаты сенсорного развития, кабинет для прививок, массажа и тому подобное. В общем учреждение рассчитано на 150 детей при штате 230 человек - медперсонал, воспитатели, логопеды, дефектолог и другие специалисты.



















