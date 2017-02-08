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2017-02-08, 10:24
В Одесской области отремонтировали Дом ребенка (ФОТО)
В Белгород-Днестровском специализированном доме ребенка завершился ремонт.
«На проведение работ из областного бюджета выделено 540 000 гривен соответствии с комплексной программой« Здоровье », - сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
Следует отметить, что коммунальное учреждение «Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка» - единственное учреждение в Одесской области, которая построена по типовому проекту.
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