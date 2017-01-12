2017-01-12, 10:03

В Одесской области продолжается режим ограничения движения транспорта

Для всех категорий транспорта закрыта дорога Одесса-Рени, а в Херсон запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто.



В Одесской области закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах М-15 Одесса-Рени, с 116 км (пгт. Сарата) до 306 км. Для большегрузного транспорта закрыта дорога М-13 Кировоград-Платоново (км 157- км 254).

Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.



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