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ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-12, 10:03
В Одесской области продолжается режим ограничения движения транспорта

Для всех категорий транспорта закрыта дорога Одесса-Рени, а в Херсон запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто.

В Одесской области закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах М-15 Одесса-Рени, с 116 км (пгт. Сарата) до 306 км. Для большегрузного транспорта закрыта дорога М-13 Кировоград-Платоново (км 157- км 254).

Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.

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