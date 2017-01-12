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2017-01-12, 10:03
В Одесской области продолжается режим ограничения движения транспорта
Для всех категорий транспорта закрыта дорога Одесса-Рени, а в Херсон запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто.
Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.
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