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﻿2017-01-12, 11:40
В Одесской области проходит отбор творческой молодежи для премии

В премию "Творча молодь Одещини 2017" могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях: 

- КВНщик года; 

- Команда КВН года; 

- Вокалист года; 

- Вокалистка года; 

- Музыкальный коллектив года; 

- DJ года; 

- Ведущий года; 

- Танцор года; 

- Танцевальный коллектив года; 

- Хореограф года; 

- Спортсмен года; 

- Спортивная команда года; 

- Handmade мастер года; 

- Фотограф года; 

- Художник года; 

- Поэт года; 

- Режиссер года; 

- Дизайнер года; 

- Нестандартное творчество года; 

- Флешмоб года; 

- Волонтер года; 

- Открытие года; 

- Творческий человек года; 

- Творческий проект года; 

- Прорыв года среди молодежных организаций; 

- Организация года. 

Для участия в проекте необходимо до 15 января 2017 года заполнить электронную анкету по ссылке

https://goo.gl/forms/YwzOfNVM8tpCtvXH2 

Участники предоставляют информацию о своих творческих достижениях только за 2016 год! 

Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ" .✌ 

Цель проекта: 

- поощрение юных и полных амбиций творческих людей; 

- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой; 

- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона. 

Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки. 

Проект проходит в три этапа: 

1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года); 

2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации); 

3 этап - Церемония награждения (февраль 2017 года - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации). 

Ссылки на официальные страницы: 

https://vk.com/creative_young_odessa_2017 

https://vk.com/light.odessa 

 

 


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