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2016-12-27, 11:22
В Одесской области выявлено 13 подпольных цехов
Из них, 11 по производству алкогольной продукции.
Всего, налоговой милицией из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 118 млн. грн., в том числе подакцизной группы на 97 млн. грн.
Из них, 8785 дал ликероводочных напитков на сумму 18 млн. грн, 160 тон горюче-смазочных материалов на сумму почти 4 млн. грн., 12 714 дал. спирта на сумму 16 млн. грн., свыше 3 млн. пачек табачных изделий на сумму 51 млн. грн. и 16 транспортных средств стоимостью 7 млн. грн.
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