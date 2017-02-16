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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-16, 12:49
В Одесскую мэрию с визитом: что ищет СБУ?

Сегодня в управлениях земельных ресурсов Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета и государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета сотрудники СБУ проводят следственные действия и изымают документы.

Обыск проходит в рамках расследования коррупционных схем вокруг одесского аэропорта.

Есть информация,  в 2016 году мэрия приобрела у ООО «Авиакомпания Одесса» объекты недвижимости и строения за 146 миллионов гривен. Стоимость приобретенного в 12, 5 раз превышает от стоимости имущества, зарегистрированного за ООО в 2010 году. Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Картинки по запросу СБУ изъятие документов картинки

Напомним, ранее проводились оперативные действия в помещениях Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.Тогда был задержал сотрудник городского Управления торговли при получении взятки.

С чем связаны обыски СБУ в Одесском горсовете? 


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