2017-02-16, 12:49

В Одесскую мэрию с визитом: что ищет СБУ?

Сегодня в управлениях земельных ресурсов Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета и государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета сотрудники СБУ проводят следственные действия и изымают документы.



Обыск проходит в рамках расследования коррупционных схем вокруг одесского аэропорта.



Есть информация, в 2016 году мэрия приобрела у ООО «Авиакомпания Одесса» объекты недвижимости и строения за 146 миллионов гривен. Стоимость приобретенного в 12, 5 раз превышает от стоимости имущества, зарегистрированного за ООО в 2010 году. Открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, ранее проводились оперативные действия в помещениях Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.Тогда был задержал сотрудник городского Управления торговли при получении взятки.



С чем связаны обыски СБУ в Одесском горсовете?



