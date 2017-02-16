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2017-02-16, 12:49
В Одесскую мэрию с визитом: что ищет СБУ?
Сегодня в управлениях земельных ресурсов Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета и государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета сотрудники СБУ проводят следственные действия и изымают документы.
Напомним, ранее проводились оперативные действия в помещениях Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.Тогда был задержал сотрудник городского Управления торговли при получении взятки.
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