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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-04, 12:20
В Одесскую область прибыл транспорт для школьников

Для учеников Болградского района приобретен новый школьный автобус.

В тендере на закупку приняли участие две организации. Победителем тендера стала ООО «Автоград-2007» (г. Черкасы), которая предложила лучшую цену.

Транспорт для школьников на 30 пассажирских мест приобретен за счет софинансирования из областного и районного бюджетов. Автобус марки «АТАМАН» D093S2 имеет удобные сиденья и отвечает всем требованиям безопасности для перевозки детей.

«Исходя из государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, важным элементом является обеспечение повышения качества и равного доступа населения к всеобщему среднему образованию, в частности в сельской местности. Данный проект является важным для социально-экономического развития Болградского района, поскольку даст возможность обеспечить подвозом учащихся к школе, обеспечит доступ их к качественному образованию, что будет гарантировать надлежащие условия для обучения и воспитания детей », - уверен председатель областного совета Анатолий Урбанский.


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