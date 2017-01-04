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2017-01-04, 12:20
В Одесскую область прибыл транспорт для школьников
Для учеников Болградского района приобретен новый школьный автобус.
Транспорт для школьников на 30 пассажирских мест приобретен за счет софинансирования из областного и районного бюджетов. Автобус марки «АТАМАН» D093S2 имеет удобные сиденья и отвечает всем требованиям безопасности для перевозки детей.
«Исходя из государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, важным элементом является обеспечение повышения качества и равного доступа населения к всеобщему среднему образованию, в частности в сельской местности. Данный проект является важным для социально-экономического развития Болградского района, поскольку даст возможность обеспечить подвозом учащихся к школе, обеспечит доступ их к качественному образованию, что будет гарантировать надлежащие условия для обучения и воспитания детей », - уверен председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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