2017-01-04, 12:20

В Одесскую область прибыл транспорт для школьников

Для учеников Болградского района приобретен новый школьный автобус.



В тендере на закупку приняли участие две организации. Победителем тендера стала ООО «Автоград-2007» (г. Черкасы), которая предложила лучшую цену.

Транспорт для школьников на 30 пассажирских мест приобретен за счет софинансирования из областного и районного бюджетов. Автобус марки «АТАМАН» D093S2 имеет удобные сиденья и отвечает всем требованиям безопасности для перевозки детей.

«Исходя из государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, важным элементом является обеспечение повышения качества и равного доступа населения к всеобщему среднему образованию, в частности в сельской местности. Данный проект является важным для социально-экономического развития Болградского района, поскольку даст возможность обеспечить подвозом учащихся к школе, обеспечит доступ их к качественному образованию, что будет гарантировать надлежащие условия для обучения и воспитания детей », - уверен председатель областного совета Анатолий Урбанский.