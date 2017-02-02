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2017-02-02, 17:59
В Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона
Мощи одного из самых почитаемых христианских святых доставили сегодня в Одессу со святой горы Афон.
По данным информационном отдела Одесской епархии УПЦ, в город доставлена лобная часть головы святого, которая уже более 500 лет находится в монастыре святого Павла на Афоне.
Отмечается, что сопровождала церковную святыню до Одессы братия этой обители.
На протяжении всего времени пребывания Афонской святыни священнослужителями будут совершаться молебные пения и акафисты перед ковчегом с мощами.
Святой великомученик Пантелеимон почитается православными верующими как целитель, молитвы которого к Господу за болящего способны спасти человека даже от самых безнадежных хворей. Особенно сильное и скорое заступничество святого получают желающие избавиться от хворей духовных. Святой Пантелеимон также является покровителем медицины, врачей и фармацевтов. Его имя призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных.
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