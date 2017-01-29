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2017-01-29, 08:47
В Одессу прибудут мощи Святого Пантелеимона
Мощи одного из самых почитаемых христианских святых доставят в Одессу 2 февраля со святой горы Афон. Приложиться к ним можно будет в Спасо-Преображенском соборе до 6 февраля.
По данным информационном отдела Одесской епархии УПЦ, в город будет доставлена лобная часть головы святого, которая уже более 500 лет находится в монастыре святого Павла на Афоне.
Отмечается, что сопровождать церковную святыню до Одессы будет братия этой обители.
Церемония торжественной встреча ковчега с мощами Святого Пантелеимона начнется в 17:00 в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3). На протяжении всего времени пребывания Афонской святыни священнослужителями будут совершаться молебные пения и акафисты перед ковчегом с мощами.
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