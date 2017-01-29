2017-01-29, 08:47

В Одессу прибудут мощи Святого Пантелеимона

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых доставят в Одессу 2 февраля со святой горы Афон. Приложиться к ним можно будет в Спасо-Преображенском соборе до 6 февраля.

По данным информационном отдела Одесской епархии УПЦ, в город будет доставлена лобная часть головы святого, которая уже более 500 лет находится в монастыре святого Павла на Афоне.

Отмечается, что сопровождать церковную святыню до Одессы будет братия этой обители.

Церемония торжественной встреча ковчега с мощами Святого Пантелеимона начнется в 17:00 в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3). На протяжении всего времени пребывания Афонской святыни священнослужителями будут совершаться молебные пения и акафисты перед ковчегом с мощами.



Святой великомученик Пантелеимон почитается православными верующими как целитель, молитвы которого к Господу за болящего способны спасти человека даже от самых безнадежных хворей. Особенно сильное и скорое заступничество святого получают желающие избавиться от хворей духовных. Святой Пантелеимон также является покровителем медицины, врачей и фармацевтов. Его имя призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных, пишет Ivasi.news.





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