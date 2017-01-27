2017-01-27, 17:26

В полку одесских троллейбусов - пополнение

Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов посетил с рабочим визитом троллейбусное депо на улице 25-й Чапаевской дивизии, куда были доставлены еще пять новых троллейбусов «Богдан-Т701.17» из десяти, приобретенных за бюджетные средства в прошлом году. Уже в ближайшие дни эти низкопольные троллейбусы выйдут на маршруты города.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман отметил, что за полгода работы на маршрутах города первые пять троллейбусов «Богдан» показали прекрасные эксплуатационные качества.

Кроме того, в прошлом году коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» приобрело автомобиль КАМАЗ. Директор КП отметил, что данная спецтехника позволяет справляться с нестандартными ситуациями. Например, в период снегопадов в январе 2017 года ни один троллейбус не остался ночевать на улицах города.

«Говоря о новом качестве услуг, мы должны организовать соответствующие условия. Тогда пассажиры сами будут выбирать городской электротранспорт. Потому что в нем будет не только комфортно и безопасно ехать, но и можно будет контролировать время нахождения в пути. Мы работаем над созданием единой диспетчерской и внедрением электронного билета. Транспорт будет двигаться четко по графику, а электронный билет создаст дополнительный комфорт пассажирам», - подчеркнул Геннадий Труханов.











