2013-10-14, 11:15

В порту «Южный» произошел выброс аммиака.

Последствия ЧС ликвидированы.



12 октября, в 17:15, в акватории порта Южный (причал № 3) на судне Газ Коламбия (флаг Южной Кореи) произошел незначительный выброс аммиака. Последствия чрезвычайной ситуации ликвидированы. Пострадавших нет.

В результате аварии коэффициент концентрации аммиака в воздухе не превышал допустимой нормы . На выброс среагировала система пожаротушения ОАО Одесский припортовый завод. Сразу же после получения сигнала тревоги на ликвидацию последствий ЧС были направлены буксиры Базальт, Владимир Иванов и Евгений Яковцев порта Южный, оборудованных морской системой пожаротушения. На помощь были направлены техника из Одессы и Южного, а также газоспасательного отряда ОПЗ. В 18:40 работа по ликвидации последствий ЧС у причала № 3 завершена , облако аммиака был локализован на месте.



Пострадавших не было, ущерб окружающей среде не нанесено.



Причины и обстоятельства, а также размер убытков определит специальная комиссия.