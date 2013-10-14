Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2013-10-14, 11:15
В порту «Южный» произошел выброс аммиака.

Последствия ЧС ликвидированы.

12 октября, в 17:15, в акватории порта Южный (причал 3) на судне Газ Коламбия (флаг Южной Кореи) произошел незначительный выброс аммиака. Последствия чрезвычайной ситуации ликвидированы. Пострадавших нет.

В результате аварии коэффициент концентрации аммиака в воздухе не превышал допустимой нормы . На выброс среагировала система пожаротушения ОАО Одесский припортовый завод. Сразу же после получения сигнала тревоги на ликвидацию последствий ЧС были направлены буксиры  Базальт, Владимир Иванов и Евгений Яковцев порта  Южный, оборудованных морской системой пожаротушения. На помощь были направлены техника из Одессы и Южного, а также газоспасательного отряда ОПЗ. В 18:40 работа по ликвидации последствий ЧС у причала № 3 завершена , облако аммиака был локализован на месте.


Пострадавших не было, ущерб окружающей среде не нанесено.

Причины и обстоятельства, а также размер убытков определит специальная комиссия.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП