

﻿ 2017-01-07, 11:49 В Рождественскую ночь одесситы остались без крова (ВИДЕО) Поздно вечером 6 января произошел масштабный пожар в центре Одессы на улице Нежинской, 56. Очевидцы сообщают, что выгорел почти весь флигель дома. Это старинное здание является памятником архитектуры местного значения. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, а после распространился на третий и вероятно на четвертый этажи флигеля.



На втором этаже полностью выгорела коммунальная квартира площадью 200 кв.м. К счастью, все живы.



По признанию пострадавших, причина пожара - старая проводка, которая не выдержала массовое включение электроприборов.



Прибывшие на место происшествия пожарные все залили водой, а сильный ночной мороз в 13 градусов сковал квартиры, балконы и парадные льдом.



















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