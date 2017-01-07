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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-07, 11:49
В Рождественскую ночь одесситы остались без крова (ВИДЕО)

Поздно вечером 6 января произошел масштабный пожар в центре Одессы на улице Нежинской, 56.

Очевидцы сообщают, что выгорел почти весь флигель дома. Это старинное здание является памятником архитектуры местного значения.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, а после распространился на третий и вероятно на четвертый этажи флигеля.

На втором этаже полностью выгорела коммунальная квартира площадью 200 кв.м. К счастью, все живы.

По признанию пострадавших, причина пожара - старая проводка,  которая не выдержала массовое включение электроприборов.

Прибывшие на место происшествия пожарные все залили водой, а сильный ночной мороз в 13 градусов сковал квартиры, балконы и парадные льдом. 





 

 

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