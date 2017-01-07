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2017-01-07, 11:49
В Рождественскую ночь одесситы остались без крова (ВИДЕО)
Поздно вечером 6 января произошел масштабный пожар в центре Одессы на улице Нежинской, 56.
Очевидцы сообщают, что выгорел почти весь флигель дома. Это старинное здание является памятником архитектуры местного значения.
Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, а после распространился на третий и вероятно на четвертый этажи флигеля.
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