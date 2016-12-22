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﻿2016-12-22, 17:40
В выходные - ярмарка на Одесском Главпочтамте

24-25 декабря, с 11:00 до 18:00 на Главпочтамте молодежная организация Hub Volunteer Service при поддержке Impact Hub Odessa проведет «День открытых людей: Мир глазами детей».

Цель ярмарки — собрать средства для международного благотворительного фонда «Таблеточки», который помогает онкобольным детям и их семьям.

Чем интересно это событие? 

● Доброе дело. Все собранные на ярмарке средства пойдут в международный благотворительный фонд «Таблеточки», который помогает онкобольным детям и их семьям.

● Культурное обогащение. На событии можно познакомиться с работами молодых одесских художников. 

● Мастер-классы.  Изготавливаем открытки из квиллинга, рождественские венки, елочки из вязальных ниток, открытки, гирлянды и другие украшения к новогодним праздникам;

● Сувениры. Можно приобрести открытки, рождественские венки и игрушки ручной работы;

● Семейный отдых. Вкусности, аквагрим, детская зона, утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой!  

День открытых людей” — это отличный способ разнообразить выходные дни, провести их в компании друзей и семьи интересно, а главное — с пользой. Ведь, в этом году все собранные на выставке-ярмарке средства пойдут на помощь онкобольным деткам. Им важна каждая гривна. Своим примером мы хотим показать, что делать добрые дела — это не просто приятно, но и весело», — делится организатор выставки-ярмарки «День открытых людей: Мир глазами детей» Мария Донец. 

Справка: 

Выставка-ярмарка «День открытых людей» — это ежегодное событие, которое уже в третий раз проводит Hub Volunteer Service в канун новогодних и рождественских праздников. В нем участвуют одесские хендмейдеры, волонтеры и активисты. В прошлом году «День открытых людей» посетило более 700 гостей. В 2016 выставка-ярмарка стала благотворительной.

Hub Volunteer Service — сообщество активной молодежи, которое инициировано и действует при поддержке центра социальных инноваций Impact Hub Odessa. За два года существования Hub Volunteer Service организовало более 70 социальных, образовательных, спортивных, культурных и благотворительных проектов в Одессе.


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