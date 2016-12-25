2016-12-25, 11:54

Витрины в Одессе задают настроение

Одной из новогодних традиций жителей городов мира стали прогулки вдоль магазинов, витрины которых во время праздников превращаются в театральную сцену, художественную композицию или настоящий парк аттракционов.

Раньше витрины в Украине декорировали достаточно просто – ставили елку, на которую вешали одноцветные шары, украшали дождиком манекены и крепили баннер «Новогодние скидки». Но вот уже лет 7 , как витрины становятся лучше и лучше, а магазины стараются перещеголять друг друга.

Еще один важный момент – продолжение стиля и сюжета витрины в торговом зале. Многие до сих пор не учитывают того, что человек, получив яркие эмоции и впечатления снаружи, ожидает продолжения праздника, когда заходит в магазин.



Одесские предприниматели готовятся к новогоднему конкурсу

Одесса - большая выдумщица в этом плане, а потому городские власти объявили конкурс среди владельцев и арендаторов зданий в Приморском районе, окна которых выходят на одесские улицы,на лучшее оформление фасада и витрины.

Подведение итогов конкурса состоится в срок до 30 декабря 2016 года.

Победители конкурса накануне Нового года будут отмечены почетными дипломами.

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Одесского городского совета omr.gov.ua.







Справка.

Кстати, первые витрины появились относительно недавно - в конце XIX - начале XX века. Сначала они были маленькими и функциональными. С внедрением новых технологий стало возможным производить стекла больших размеров, что и вывело витрины из глубин магазинов непосредственно к прохожим - потенциальным покупателям. Окна магазинов преобразились и стали функциональны, то есть демонстрировали, например, новую коллекцию или оповещали о предстоящей акции или скидках.

А теперь витрина, это уже не только визитка магазина, но и города. Особенно в Новогодние праздники...