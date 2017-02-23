2017-02-23, 17:42

Вкусный праздник в Одессе

Масленица - это старинный праздник проводов зимы в преддверии наступления тепла. Это народные гуляния, сопровождающиеся веселыми представлениями и поеданием блинов.



В Одессе Масленица обещает быть вкусной и интересной: одесские заведениях всю неделю в меню будут представлены блины с вкусными начинками, сырники, вареники и другие угощения, а на улицах и в парках города пройдут праздничные мероприятия и чаепития с блинами. Также на Масленицу на Дерибасовской состоится народная ярмарка.

В парке Шевченко (сцена "Ракушка") в течение 2 дней (25-26 февраля) пройдут основные празднования (начало в 11.00). Вас ожидают:

театрализованное представление;

праздничная ярмарка "Много товара - продам без навара";

молодецкие забавы, конкурсы и викторины;

чаепитие из самовара;

блины и угощения;

сжигание масленичного чучела.

25-27 февраля в Горсаду пройдут народные гуляния. В программе мероприятия:

фуд-корт с традиционными масленичными блюдами;

мастер-классы по блинному искусству созданию кукол-мотанок для детей из детских домов, интернатов и желающих обучиться данному мастерству;

музыкальная программа (25 февраля с с 12:00 до 18:00 и 26 февраля с 12:00 до 16:00). Вас ожидают народные песни в исполнении хоровых коллективов, фольклорных ансамблей.