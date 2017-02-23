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2017-02-23, 17:42
Вкусный праздник в Одессе
Масленица - это старинный праздник проводов зимы в преддверии наступления тепла. Это народные гуляния, сопровождающиеся веселыми представлениями и поеданием блинов.
В парке Шевченко (сцена "Ракушка") в течение 2 дней (25-26 февраля) пройдут основные празднования (начало в 11.00). Вас ожидают:
театрализованное представление;
праздничная ярмарка "Много товара - продам без навара";
молодецкие забавы, конкурсы и викторины;
чаепитие из самовара;
блины и угощения;
сжигание масленичного чучела.
25-27 февраля в Горсаду пройдут народные гуляния. В программе мероприятия:
фуд-корт с традиционными масленичными блюдами;
мастер-классы по блинному искусству созданию кукол-мотанок для детей из детских домов, интернатов и желающих обучиться данному мастерству;
музыкальная программа (25 февраля с с 12:00 до 18:00 и 26 февраля с 12:00 до 16:00). Вас ожидают народные песни в исполнении хоровых коллективов, фольклорных ансамблей.
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