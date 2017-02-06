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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-06, 16:42
Вне политики: в Одессе увековечили русского писателя (видео)

Сегодня в Одессе состоялось торжественное открытие мемориальной доски русскому писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Бунину, который четверть века жил и плодотворно работал в Одессе.

Церемонияпрошла возле здания №1, расположенного по улице Бунина. Мероприятие посетили вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, один из старейших журналистов Одессы Евгений Голубов, а также корресполнденты СМИ.

Меценатом установки мемориальной доски выступил одесский предприниматель Руслан Тарпан.

 


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