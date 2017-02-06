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2017-02-06, 16:42
Вне политики: в Одессе увековечили русского писателя (видео)
Сегодня в Одессе состоялось торжественное открытие мемориальной доски русскому писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Бунину, который четверть века жил и плодотворно работал в Одессе.
Меценатом установки мемориальной доски выступил одесский предприниматель Руслан Тарпан.
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