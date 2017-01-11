2017-01-11, 15:09

Вниманию одесситов: началась декларационная кампания - 2017

По выбору налогоплательщика налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах подаются по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

Обращаем внимание на то, что по почте документы нужно присылать с уведомлением о вручении и с описанием о вложении не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока предоставления.

Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то присылать ее нужно не позднее истечения последнего часа предельного срока предоставления.

В случае необходимости плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

Предельные сроки предоставления декларации:

- для граждан и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, - до 01 мая года, который наступает за отчетным. Последний день предоставления декларации за 2016 год - 03.05.2017;

- для предпринимателей (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) – на протяжении 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года). Последний день предоставления декларации за 2016 год - 09.02.2017.

Напоминаем, что новая форма декларации, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «Про внесение изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859», введена с 1 января 2017 года.