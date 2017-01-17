

﻿ 2017-01-17, 15:56 Вниманию одесситов: новые размеры соцпособий и выплат В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» установлены прожиточные минимумы на 2017 год:



прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц: с 1 января 2017 г. - 1544 гривны, с 1 мая 2017 г. - 1624 гривны, с 1 декабря 2017 г. – 1700 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:



- для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 г. - 1355 гривен, с 1 мая 2017 г. - 1426 гривен, с 1 декабря 2017 г. – 1492 гривны;



- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 г. - 1689 гривен, с 1 мая 2017 г. - 1777 гривен, с 1 декабря 2017 г. – 1860 гривен;



- для трудоспособных лиц с: 1 января 2017 г. - 1600 гривен, с 1 мая 2017 г. - 1684 гривны, с 1 декабря 2017 г. – 1762 гривны;



- для лиц, которые потеряли трудоспособность: с 1 января 2017 г. - 1247 гривен, с 1 мая 2017 г. - 1312 гривен, с 1 декабря 2017 г. – 1373 гривны.



В связи с увеличением прожиточных минимумов изменяется и размер государственных социальных пособий и помощи. 2017 год грн. Пособие в связи с беременностью и родами с января с мая с декабря 400,00 421,00 440,50 Пособие при рождении ребенка 41 280,00 единовременная выплата 10 320,00 ежемесячная выплата 860,00 Пособие до достижения ребенком трехлетнего возраста 130,00 Пособие на детей одиноким матерям на детей в возрасте: максимальный до 6 лет 1355,00 1426,00 1492,00 максимальный от 6 до 18 лет 1689,00 1777,00 1860,00 максимальный от 18 до 23 лет 1600,00 1684,00 1762,00 Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство на детей в возрасте: максимальный до 6 лет 2710,00 2852,00 2984,00 от 6 до 18 лет 3378,00 3554,00 3720,00 Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от платы алиментов на детей в возрасте: максимальный до 6 лет 677,50 713,00 746,00 максимальный от 6 до 18 лет 844,50 888,50 930,00 Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на детей в возрасте: максимальный до 6 лет 2710,00 2852,00 2984,00 от 6 до 18 лет 3378,00 3554,00 3720,00 от 18 до 23 лет 3200,00 3368,00 3524,00 Ежемесячная денежная помощь малообеспеченным лицам, которые проживают вместе с инвалидом І или ІІ группы вследствие психического заболевания Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц 1544,00 1624,00 1700,00 Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц (21% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) 336,00 353,64 370,02 для нетрудоспособных лиц и инвалидов (100%) 1247,00 1312,00 1373,00 для детей в возрасте (85%): до 6 лет 1151,75 1212,10 1268,20 от 6 до 18 лет 1435,65 1510,45 1581,00 от 18 до 23 лет (при условии учебы) 1360,00 1431,40 1497,70 Доплата до размера помощи: на каждого ребенка в возрасте от 0 до 13 лет 250,00 на каждого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет 500,00 Единовременная материальная помощь лицам, которые пострадали от торговли людьми трудоспособные лица 1600,00 1684,00 1762,00 нетрудоспособные лица и инвалиды 1247,00 1312,00 1373,00 дети в возрасте до 6 лет 1355,00 1426,00 1492,00 дети в возрасте от 6 до 18 лет 1689,00 1777,00 1860,00 Помощь при усыновлении ребенка 41 280,00 единовременная выплата 10 320,00 ежемесячная выплата 860,00 Государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам с января 2017 с мая 2017 с декабря 2017 инвалидам с детства І группы подгруппы А с надбавкой на уход 2561,90 2695,40 2821,10 инвалидам с детства І группы подгруппы Б с надбавкой на уход 1870,50 1968,00 2059,50 инвалидам с детства ІI группы, одиноким инвалидам с детства ІІ группы, которые по заключению ВТЭК нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход 1247,00 1312,00 1373,00 инвалидам с детства ІII группы, одиноким инвалидам с детства ІІI группы, которые по заключению ВТЭК нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход 1247,00 1312,00 1373,00 на детей-инвалидов 1247,00 1312,00 1373,00 на детей-инвалидов подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход 2227,90 2344,40 2453,10 на детей-инвалидов до 6 лет с надбавкой на уход 1550,40 1631,40 1707,10 на детей-инвалидов подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход 2561,90 2695,40 2821,10 на детей-инвалидов от 6 до 18 лет с надбавкой на уход 1717,40 1806,90 1891,10 на детей-инвалидов, заболевание которых связано с ЧАЭС 1309,35 1377,60 1441,65 на детей-инвалидов, подгруппы А, заболевание которых связано с ЧАЭС до 6 лет с надбавкой на уход 2664,35 2803,60 2933,65 на детей-инвалидов, заболевание которых связано с ЧАЭС до 6 лет с надбавкой на уход 1986,85 2090,60 2187,65 на детей-инвалидов, подгруппы А, заболевание которых связано с ЧАЭС, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход 2998,35 3154,60 3301,65 на детей-инвалидов, заболевание которых связано с ЧАЭС, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход 2153,85 2266,10 2371,65



