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2016-12-27, 13:36
Вниманию одесских плательщиков НДС неприбыльных учреждений и организаций
Порядок регистрации лица как плательщика налога на добавленную стоимость (далее – НДС) регулируется статьями 180 -183 раздела V Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) и регламентируется Положением о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость.
Под обязательную регистрацию плательщиком НДС подпадает лицо, у которого общая сумма от осуществления операций по предоставлению товаров/услуг, которые подлежат налогообложению, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу на протяжении последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 млн. грн. (без учета НДС).
К общему объему операций по предоставлению товаров/услуг для целей регистрации лица как плательщика НДС принадлежат операции, которые подлежат налогообложению по основной ставке НДС, ставкой 7 процентов, нулевой ставкой НДС, и освобожденные от налогообложения НДС. При этом объем операций, что не является объектом налогообложения НДС, при обсчете общего объема операций по предоставлению товаров/услуг не включается.
Для осуществления обязательной регистрации как плательщика НДС лицо не позднее 10 числа календарного месяца, который наступает за месяцем, в котором впервые достигнуто указанного выше объема налогооблагаемых операций по предоставлению товаров/услуг, должно подать в контролирующий орган по своему местонахождению (местожительству) регистрационное заявление плательщика НДС по форме № 1-НДС (далее - Заявление).
Учитывая изложенное, если неприбыльная организация осуществляет операции по предоставлению товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые подлежат налогообложению, общий объем которых на протяжении последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. грн., то такое юридическое лицо согласно требованиям Кодекса должно подать в орган фискальной службы по своему местонахождению Заявление и соответственно зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке.
При этом обращаем внимание, что любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации как плательщик, но не подал в контролирующий орган Заявление, несет ответственность за не начисление или неуплату НДС на уровне зарегистрированного плательщика НДС без права начисления налогового кредита и получение бюджетного возмещения налога.
С таким разъяснением можно ознакомиться в письме Государственной фискальной службы Украины от 08.12.2016 г. № 39203/7/99-99-12-02-17.
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