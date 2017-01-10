2017-01-10, 11:41

Вниманию плательщиков за землю в г.Одесса !

Напоминаем, что плательщики должны подать налоговую декларацию по плате за землю на 2017 год до 20 февраля 2017 года, с учетом новой нормативной денежной оценки земельного участка, вместе со справкой о ее новом размере.

Форма налоговой декларации по плате за землю утверждена приказом Министерства финансов Украины от 16.06.2015 г. №560.

При представлении первой декларации (фактического начала деятельности как плательщика платы за землю) вместе с ней подается справка (выписка) о размере нормативной денежной оценки земельного участка, а в дальнейшем такая справка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли (п. 286.2 ст.286 Налогового кодекса Украины).

Техническая документация по нормативной денежной оценки земель г.Одессы утвержденная Решениям Одесского городского совета от 29.06.2016 г. №756-VII.