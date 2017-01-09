2017-01-09, 13:05

Во вторник в Одессе намечается разбор полетов

Резонансное фото 14-го вагона поезда №108, который 7 января отправился из Одессы в Ужгород, сделали свое дело.

В плацкартном вагоне не работало отопление. По словам проводника, в вагоне сломался насос.Снег задувало на полки сквозь щели, а температура за окном составляла около 14 градусов мороза.



"Прилично замерзнув на перроне, я с радостью забежала в вагон. То, что там не топят, я поняла только через час… После пяти–шести моих настоятельных просьб меня и пятерых соседей, которых я подговорила не мириться с происходящим, таки переселили в соседние вагоны,"— пишет на своей странице в соцсети Елена Пономарева.



Возмущенные пассажиры вагона опубликовали изображения сугробов в соцсетях, а СМИ с удовольствием подхватили эту "горячую новость".

И вот результат:глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун направил в Одессу комиссию.

"В ситуации разбираемся. Поезд одесского формирования. Во вторник (10 января) туда едет комиссия от "Укрзалізниці". Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт", – написал он в "Фейсбуке".

Таки кому-то будет жарко!



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