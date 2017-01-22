2017-01-22, 13:00

Вокруг одесской лестницы: палатка, открытки и споры (ВИДЕО)

Споры и скандалы вокруг главной достопримечательности Южной Пальмиры не утихают.

На этой неделе Депутатам Верховной Рады вручили открытки с изображением разрушенной Потемкинской лестницы и обращением от одесситов.

Как стало известно, реставрация Потемкинской лестницы в Одессе была профинасирована за счет бюджетных средств органом местного самоуправления, который не имел на это полномочий.

Таким образом, это нанесло ущерб в сумме почти 22,5 млн. гривен территориальной громаде города.



Судьба визитки Южной Пальмиры на совести реставраторов (ВИДЕО)

Недавно одесситы с удивлением заметили, что на разваливающихся ступеньках достопримечательности установили огромную палатку. И по одесской традиции сразу же стали шутить, вспоминая палатку Саакашвили на трассе Одесса-Рени.

Одна из версий - палатка необходима для спасения лестницы. Мол, палатку установили для защиты от непогоды одного из участков лестницы - над одним из проходов под лестницей - где, возможно, после снегопада и стекала вода. Правда, кто это сделал и зачем - неизвестно. Компания, которая занимается реконструкцией, от палатки открестилась.

Тем не менее, ремонт Потемкинской лестницы в Одессе обещают завершить в мае

Об этом заявил Владимир Суханов, директор компании «Экострой», ведущей ремонтно-реставрационные работы.

«Записанный в договоре срок завершения работ – 31 мая – будет выполнен. Более того, не нарушая технологию, мы постараемся закончить работы раньше – к маю», – заверил руководитель «Экостроя».