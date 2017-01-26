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﻿2017-01-26, 14:54
Вокруг Пересыпи: конфликт на заседании исполкома Одесского горсовета

Сегодня на заседании исполкома Одесского горсовета обсуждался конфликт из-за ситуации с перекрытием жителями Пересыпи трассы для большегрузного транспорта, следующего в порт, несмотря на запрещающие знаки.

“13 патрульных забирают людей. Они не бомжи и не пьяницы, как их называет полиция. Они такие же, как и я, жители Церковной и Щеголова”, — заявила депутат горсовета Антонина Наконечная.

Она также заявила, что правоохранительные органы намеренно завезли туда «титушек», которые избивали жителей и увозили их в полицию.

Город - Массовые беспорядки на Пересыпи  

По словам начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Ивана Ищенко, полиция работала в законном порядке, так как никто не имеет права находиться на проезжей части и перекрывать движение транспорта. Начальник управления также добавил, что если у водителя большегрузного транспорта есть разрешение на въезд в порт, он должен заехать, но на сегодняшний день водители грузовиков предпочитают заплатить штраф в 250 грн., вместо пошлины в 600 грн. в пункте европропуска.

Грузовики не пустят на Пересыпь 

Мэр Геннадий Труханов заметил, что «Евротерминал» взял кредит под строительство эстакады порта стоимостью в 26 млн долларов у ЕБРР. Город при этом продолжает вести переговоры для того, чтобы при помощи Мининфраструктуры построить дорогу Хаджибей 2, которая бы была соединена с портом и окружной трассой развязками. Но пока проект не реализуется. По последним данным, «Евротерминал» согласился понизить свои сборы, чтобы привлечь грузовики на свои пункты пропуска. Однако пока стоимость проезда в несколько раз выше штрафа, что делает проезд по эстакадам нерентабельным для перевозчиков.

 


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