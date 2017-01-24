2017-01-24, 17:10

Вокруг рекламы: вендетта по-одесски

Одесский предприниматель Алексей Булгару стал первым, кто на весь город объявил войну КП «Одесреклама».

Уже пять лет он судится в предприятием, доказывая, что его сотрудники не имеют права срывать со стен все, что захочется, а потом требовать за это деньги.

На днях ранним утром муниципальные рекламщики прибыли к стенам помещения, которое на углу Малой Арнаутской и Ришельевской арендует предприниматель. Не дожидаясь хозяина, они сорвали четыре информационные вывески и увезли их, оставив на месте происшествия только бумажку с номерами телефонов.

Это стало последней каплей в чаше терпения Булгару. Позвонив по номерам на бумажке и узнав, что ему придется оплатить работы по демонтажу и еще 600 гривен — якобы за хранение вывесок, он решил отомстить обидчикам.









Алексей и его товарищи поехали к офису КП «Одессрекламы» и сняли с его стен все вывески, увезя их с собой и также оставив записку с телефоном.

«Более пяти лет я веду судебные споры с управлением рекламы и «Одесрекламой». В судах мы уже пять раз доказывали, что не вся реклама является рекламой – некоторые вывески могут также носить информационный характер, как моя. На моей вывеске указывался перечень услуг, которые предоставляет мой сервис по ремонту техники, причем, без указания цен, что никак рекламой быть не может», – говорит Алексей.

По словам предпринимателя, добиться справедливости в сложившейся ситуации, при которой коммунальщики занимаются фактически вымогательством, очень трудно.



Так, Булгару целые сутки уговаривал правоохранителей принять и зарегистрировать заявление о хулиганстве сотрудников «Одесрекламы». Все-таки уговорив, он обратился к своим обидчикам с просьбой предоставить все документы, которые разрешали бы самому КП «Одесреклама» вешать вывески на фасаде управления по адресу: Преображенская, 66. Таких документов никто не предоставил до сих пор.