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﻿2017-02-22, 15:48
Вооружен до зубов: задержан военнослужащий одесской части Военно-морских сил (ВИДЕО)

В Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который собирался отвезти в столицу оружие - 12 автоматов Калашникова и одну снайперскую винтовку.

Выяснилось, что он является сторонником ультраправого фанатского движения, исповедует панславизм, и поддерживает идеология создания фейковых псевдогосударственных формирований.

Как сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, закупленное контрактником оружие, должны были использовать на акции в центре Киева. Александр Ткачук уточнил, что военнослужащий приобрел 20 автоматов Калашникова и одну снайперскую винтовку.

В свою очередь руководитель военной контрразведки Сергей Левченко заявил на брифинге, что скупленное военнослужащим оружие было российского производства. Он рассчитывался за него деньгами и наркотическими веществами.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Вместе с тем, по словам Ткачука, на данный момент нет информации о связи задержанного со спецслужбами России.


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