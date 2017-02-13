2017-02-13, 15:30

Вооруженная справедливость одесских активистов

Как помним, в пятницу 10 февраля, перенос заседания по делу 2 мая в Малиновском суде Одессы, из-за смены адвокатов, спровоцировал потасовку.

Слушание назначили на этот понедельник. В результате, сегодня Малиновский суд оставил всех подсудимых по делу «2 мая» за решеткой до 14 апреля, хотя подсудымие просили изменить меру пресечения на домашний арест.

По словам начальника управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Ивана Ищенко, данный судебный процесс имеет широкий общественный резонанс среди населения, прежде всего, среди представителей национал-патриотических движений и течений.

Поэтому, для предотвращения возможных конфликтных ситуаций, обеспечения публичной безопасности и порядка во время судебного процесса будут задействованы усиленные группы батальона особого назначения и полицейские Малиновского райотдела полиции.

И такие меры оказались, отнюдь, не лишними.



Сегодня у двух лиц с «активной жизненной позицией» были выявлены дубинка и пистолет. Оружие общественных активистов направлено на экспертизу, которая оценит степень опасности для жизни и здоровья людей.



«Началось заседание по делу # 2 мая. В здании суда большое количество полиции и Нацгвардии, которые устроили «шмон» всем, кто пришел. Присутствуют также неравнодушные граждане и представители патриотических организации. На прошлом заседании подсудимым так и не продлили сроки содержания под стражей, которые всплывают уже завтра», — жалуются в соцсети представители правого сектора Одесса.

Напомним, заседание в пятницу развивалось по сценарию: блокирование здания суда , потасовка с полицией, незначительные ушибы.

Привычный сценарий в Одессе:конфликт и потасовка с полицией (ВИДЕО)