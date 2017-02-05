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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-05, 11:42
Воскресные ДТП в Одессе (ФОТО)

Сразу два крупных ДТП произошли в воскресенье.

На пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской утром столкнулись «ВАЗ 2102» и «Toyota Camry». Автомобили получили значительные повреждения. От удара иномарка выехала на тротуар.

По предварительным данным, есть пострадавшие.



А в поселке Авангард, на Объездной дороге перевернулся грузовик. Машина была груженой отсевом щебня.Щебенка и перевернувшаяся машина заблокировали движение.

Под Одессой Объездную заблокировал перевернувшийся грузовик (ФОТО) 



 


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