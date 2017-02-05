|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|
2017-02-05, 11:42
Воскресные ДТП в Одессе (ФОТО)
Сразу два крупных ДТП произошли в воскресенье.
На пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской утром столкнулись «ВАЗ 2102» и «Toyota Camry». Автомобили получили значительные повреждения. От удара иномарка выехала на тротуар.
А в поселке Авангард, на Объездной дороге перевернулся грузовик. Машина была груженой отсевом щебня.Щебенка и перевернувшаяся машина заблокировали движение.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП