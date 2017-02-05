2017-02-05, 11:42

Воскресные ДТП в Одессе (ФОТО)

Сразу два крупных ДТП произошли в воскресенье.

На пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской утром столкнулись «ВАЗ 2102» и «Toyota Camry». Автомобили получили значительные повреждения. От удара иномарка выехала на тротуар.



По предварительным данным, есть пострадавшие.







А в поселке Авангард, на Объездной дороге перевернулся грузовик. Машина была груженой отсевом щебня.Щебенка и перевернувшаяся машина заблокировали движение.











