2017-01-23, 17:42

Воскресный трамвайный дрифт на Привозе: преступление и наказание (ВИДЕО)

Как сообщала "Деловая Одесса", на Пантелеймоновской в воскресенье вечером трамвай сошел с рельс, в результате протаранил пять машин.

Инцидент случился из-за того, что водитель вагона превысил скорость. По словам директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жемана, сейчас идет разбирательство, а водителя отстранили от работы.



Вагон двигался со скоростью 35 км/ч, тогда как максимально допустимая скорость на этом участке 15 км/ч. Вероятно, что ограничение скорости на Пантелеймоновской вызвано изношенными путями. После инцидента сегодня с утра ремонтные бригады латали трамвайные рельсы на разных участках маршрута №28.



Трамвай на Привозе поцеловал пять авто

У очевидцев – своя версия происшествия. С учетом версии «Горэлектротранса», которую озвучили сегодняна аппаратном совещании, владельцам пострадавших автомобилей придется изрядно постараться, чтобы получить полноценную компенсацию за свое имущество.



Подробности от 7 канала.

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