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2017-01-23, 17:42
Воскресный трамвайный дрифт на Привозе: преступление и наказание (ВИДЕО)
Как сообщала "Деловая Одесса", на Пантелеймоновской в воскресенье вечером трамвай сошел с рельс, в результате протаранил пять машин.
Инцидент случился из-за того, что водитель вагона превысил скорость. По словам директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жемана, сейчас идет разбирательство, а водителя отстранили от работы.
У очевидцев – своя версия происшествия. С учетом версии «Горэлектротранса», которую озвучили сегодняна аппаратном совещании, владельцам пострадавших автомобилей придется изрядно постараться, чтобы получить полноценную компенсацию за свое имущество.
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