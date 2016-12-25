2016-12-25, 13:09

Впервые в Одессе: сладкоежек ждут на Приморском бульваре

В этом году в Одессе - новинка.



Специально для юных сладкоежек и их родителей проходит самая вкусная выставка года — Фестиваль пряника.

«С 24 декабря по 8 января возле фуникулера будет работать фестиваль пряников, мы будем приглашать маленьких гостей, учить их сервировать стол, украшать пряники. Все это будет весело и уютно, сделано для того, чтобы наши дети ощутили в полной мере настоящий волшебный рождественский праздник», — анонсировала директор департамента культуры и туризма одесского городского совета Татьяна Маркова.

На фестивале можно приобрести различные пряничные изделия и другие новогодние сладости.

Ежедневно в 12 часов здесь будут проходить мастер-классы по изготовлению пряничных изделий и карамели, а так же украшению пряников.





