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2016-12-25, 13:09
Впервые в Одессе: сладкоежек ждут на Приморском бульваре
В этом году в Одессе - новинка.
«С 24 декабря по 8 января возле фуникулера будет работать фестиваль пряников, мы будем приглашать маленьких гостей, учить их сервировать стол, украшать пряники. Все это будет весело и уютно, сделано для того, чтобы наши дети ощутили в полной мере настоящий волшебный рождественский праздник», — анонсировала директор департамента культуры и туризма одесского городского совета Татьяна Маркова.
На фестивале можно приобрести различные пряничные изделия и другие новогодние сладости.
Ежедневно в 12 часов здесь будут проходить мастер-классы по изготовлению пряничных изделий и карамели, а так же украшению пряников.
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