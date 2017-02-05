2017-02-05, 13:11

Вполне официально: Черноморский порт и портовые тарифы

На правительственном портале появился текст постановления КМУ №46, где указано, что официально переименован Ильичевский морской рыбный порт в Черноморский.

В соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименованы и внесены соответствующие изменения в акты правительства, содержащие названия соответствующих географических объектов.

При этом изменены названия "Ильичевский маяк" на "Черноморский маяк" и "Ильичевский рыбпорт" на "Черноморский рыбпорт".





На этой неделе стало изестно, что Министерство инфраструктуры Украины намерено пересмотреть действующие портовые тарифы и сборы, взимаемые с судов в морских торговых портах страны, в сторону их поэтапного снижения дважды на 30%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он также сообщил о договоренности с новым исполняющим обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом в течение февраля завершить обсуждения по данному пересмотру тарифов, чтобы уже в марте начать процесс внедрения сниженных сборов в портах.

В Одессе обсудили проблемы промышленного рыболовства

Напомним, в Одессе состоялось открытое заседание секции промышленного рыболовства в Черном море Научно-промышленного совета Госрыбагентства.