|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|
2017-02-05, 13:11
Вполне официально: Черноморский порт и портовые тарифы
На правительственном портале появился текст постановления КМУ №46, где указано, что официально переименован Ильичевский морской рыбный порт в Черноморский.
В соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименованы и внесены соответствующие изменения в акты правительства, содержащие названия соответствующих географических объектов.
При этом изменены названия "Ильичевский маяк" на "Черноморский маяк" и "Ильичевский рыбпорт" на "Черноморский рыбпорт".
На этой неделе стало изестно, что Министерство инфраструктуры Украины намерено пересмотреть действующие портовые тарифы и сборы, взимаемые с судов в морских торговых портах страны, в сторону их поэтапного снижения дважды на 30%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он также сообщил о договоренности с новым исполняющим обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом в течение февраля завершить обсуждения по данному пересмотру тарифов, чтобы уже в марте начать процесс внедрения сниженных сборов в портах.
В Одессе обсудили проблемы промышленного рыболовства
Напомним, в Одессе состоялось открытое заседание секции промышленного рыболовства в Черном море Научно-промышленного совета Госрыбагентства.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП