2017-02-21, 15:09

Временно бесхозны: в Одессе уволили главного по пляжам

Геннадий Труханов освободил от должности недавно назначенного начальника по благоустройству и содержанию территорий пляжей Ивана Питака, который исполнял обязанности директора КП «Побережье Одессы».

Соответствующее распоряжение об увольнение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

В документе указывается, что Питак уволен по собственному желанию на основании заявления и представления заместителя городского головы А. Котляра.

Данное коммунальное предприятие создали лишь 17 декабря прошлого года вместо четырех аналогичных КП, обслуживавших те или иные пляжи в разных районах города. Сделано это было с целью экономии средств на управленческом аппарате. Таким образом, Иван Питак возглавлял предприятие лишь два месяца.

Среди полномочий нового КП: осуществление деятельности по благоустройству и содержанию территорий пляжей и побережья в городе Одессе в надлежащем санитарно-техническом состоянии; предоставление услуг в сферах отдыха, спорта (прокат топчанов, шезлонгов, бильярда, спортивного снаряжения, водных велосипедов); осуществление мер по обеспечению охраны жизни и здоровья людей на территории побережья; предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества; осуществление торговой деятельности; эксплуатация инженерных сетей и сооружений; строительная деятельность, включая ремонт и реставрацию объектов недвижимости; организация и проведение тематических, театрально-концертных, танцевально-развлекательных мероприятий.