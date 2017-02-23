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2017-02-23, 14:54
Все силы задействованы на поиски пропавшего нардепа из Одессы
Похищен народный депутат Украины Алексей Гончаренко!
По информации нардепа Александр Бригенца, вчера Алексей Гончарено выехал из Киева в Одессу и до сих пор ни с кем не выходит на связь.
"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет. Телефон не отвечает. Прокуратура подтверждает, что предварительная версия — похищение. Уверенный, что это политическое преступление, и верю, что наши силовики не допустят непоправимого. Алексей, мы за тебя очень волнуемся!"
"Он много раз совершал странные действия, направленные на собственный пиар", - признал политтехнолог.
"Кому это выгодно? Я думаю, что, исходя из его образа поведения, у него должно быть очень много недоброжелателей и в Украине, и за ее пределами", - заметил он.
"От Юрия Луценко мы узнали, что Алексея Гончаренко, по его мнению, похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Главное - не поддаваться панике, а правоохранители должны создать группу для поиска депутата. Я ему звонила, но с ним нет связи".
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