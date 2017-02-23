2017-02-23, 14:54

Все силы задействованы на поиски пропавшего нардепа из Одессы

Похищен народный депутат Украины Алексей Гончаренко!



Днем 23 февраля эта новость стала топовой в Украине.

По информации нардепа Александр Бригенца, вчера Алексей Гончарено выехал из Киева в Одессу и до сих пор ни с кем не выходит на связь.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет. Телефон не отвечает. Прокуратура подтверждает, что предварительная версия — похищение. Уверенный, что это политическое преступление, и верю, что наши силовики не допустят непоправимого. Алексей, мы за тебя очень волнуемся!"



Причиной похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко могли стать его многочисленные "странные действия", благодаря которым он приобрел немало врагов. Такое мнение высказал в СМИ политтехнолог Тарас Березовец.





"Он много раз совершал странные действия, направленные на собственный пиар", - признал политтехнолог.

"Кому это выгодно? Я думаю, что, исходя из его образа поведения, у него должно быть очень много недоброжелателей и в Украине, и за ее пределами", - заметил он.



В свою очередь народный депутат Ольга Червакова заявила сегодня в Верховной Раде следующее:

"От Юрия Луценко мы узнали, что Алексея Гончаренко, по его мнению, похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Главное - не поддаваться панике, а правоохранители должны создать группу для поиска депутата. Я ему звонила, но с ним нет связи".







По информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, сейчас задействованы все силы и поисковые группы для поиска Гончаренко.



Напомним, недавно Президент осудил действия нардепа: Алексей Гончаренко пришел под стены посольства Федеративной республики Германии в Киеве и краской из баллончика "приукрасил" обломок Берлинской стены, украшающий вход в здание.



Простест одесского нардепа в Киеве не оценили



