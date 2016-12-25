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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-25, 16:00
Выходные в Одесской области: пострадавшие на пожаре и ледовая погоня за контрабандистами

За прошедшие сутки в Одесской области в результате пожаров погибли трое людей и один человек пострадал. 

Так, в городе Рени горел частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибшего пенсионера — хозяина дома. Причины смерти и пожара устанавливаются.

В этот же день горел частный дом в селе Первое Мая Захаровского района. В результате тушения огня обнаружено тело погибшего хозяина дома. Причины пожара и смерти устанавливаются.

Сегодня около трех часов ночи в селе Крутояровка возник пожар в частном жилом доме. Во время его тушения спасатели обнаружили погибшую хозяйку 1957 г.р. Хозяин дома получил ожоги 10% тела и доставлен больницу. Состояние его здоровья тяжелое. Причины пожара и смерти устанавливаются.

 

А в ночь на 25 декабря на Кучурганском лимане в Одесской области неизвестные на санках перевозили контрабандные сигареты.

Обнаружив нарушителей, которые попытались убежать по тонкому люду в сторону Молдовы, пограничники Белгород-Днестровского отряда сделали предупредительные выстрелы в воздух.

Злоумышленники скрылись, но три ящика сигарет, где было 1500 пачек, бросили на берегу.

 

 


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