|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|
2017-02-11, 16:09
Вынуждены: в Одессе пытаются решить жилищную проблему (ФОТО)
Переселенцы из Донбасса, которые устали ждать милости от собственного государства и готовы включиться в Общественное движение "Содружество вынужденных переселенцев", решая, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАКОННЫМ ПУТЁМ, прежде всего, жилищную проблему, должны объединиться.
К этому призывает общественный деятель и координатор Одесского Штаба помощи переселенцам «Содружество» Анжелика Жукова.
С лета 2016 года работает инициативная группа переселенцев по решению жилищных проблем, в том числе в сельской местности. На постоянной основе проводится РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС внутренне перемещенных лиц в отношении жилищного обеспечения (г.Одесса и Одесская область) https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfiZSrio7xsnHDcM…/viewform…
"С целью выявления потребностей жилья, качественного мониторинга условий проживания и финансовой состоятельности переселенцев Одесского региона, а также желания участвовать в Общественном движении "Содружество вынужденных переселенцев", просим Вас заполнить эту анкету. Также надеемся на помощь в ее распространении.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП